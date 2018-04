Renan Dal Zotto chama mais um para treinos da seleção masculina de vôlei

20/04/2018 | 21:05



Uma semana após chamar 10 jogadores para treinos da seleção, o técnico Renan Dal Zotto fez um acréscimo nesta relação. Nesta sexta-feira, o treinador da seleção brasileira masculina de vôlei convocou o ponteiro Lucas Lóh, que se apresentará ao grupo no domingo, em Saquarema (RJ).

Lucas Lóh, ex-Taubaté, acabou de encerrar sua temporada no vôlei turco. Ele foi campeão da liga nacional com a camisa do Halkbank. O ponteiro já acumulava convocações para torneios pela seleção brasileira antes de ser chamado para este período de treinos.

Antes de Lucas Loh, Renan havia convocado o levantador Carísio, o oposto Felipe Roque, o líbero Rogerinho, o ponteiro Honorato e o central Pingo (todos do Minas Tênis Clube), o oposto Abouba (Lebes Canoas), o ponteiro Leozinho (JF Vôlei), o central Matheus dos Santos e o ponteiro Victor Cardoso, o Birigui (ambos do Vôlei UM Itapetininga), e o ponteiro Djalma, que joga no vôlei italiano.

O grupo de 11 jogadores vai passar por um período de treinos no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, a partir deste domingo. Com estes treinamentos, Renan tenta dar chance a jovens jogadores para renovar a seleção masculina, visando o ciclo olímpico de Tóquio-2020.

Neste ano, o foco da seleção masculina será a nova Liga das Nações, que vai substituir a Liga Mundial a partir do próximo mês, e o Mundial, em setembro.