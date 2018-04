Andreenses vencem concurso de roteiro

Daniela Pegoraro



23/04/2018



Em sua terceira edição, o concurso NetlabTV premia autores de roteiros de séries com oficinas, financiamento e abertura para o mercado audiovisual. “O objetivo é dar aos roteiristas iniciantes oportunidades para serem reconhecidos por seu trabalho”, explica a responsável pelo projeto, Daniely Gomiero.

São três categorias em que se pode concorrer, na de não-ficção, ficção e, recentemente adicionada, a de social video, que consiste em séries para canais não tradicionais, como YouTube e Facebook. Com mais de 3.000 projetos inscritos neste ano, 12 foram selecionados como vencedores, dois deles daqui do Grande ABC: Mario Oshiro Júnior e Marcela Macedo, ambos andreenses.

Com o roteiro de série não ficcional foi que Oshiro chegou à final do concurso. Batalha No Prédio: A Receita Da Boa Vizinhança é o projeto de um reality show gastroculinário que se passa com famílias de um mesmo condomínio. “Já tinha a ideia, mas desenvolvi especialmente para o concurso”, conta o participante, formado em Rádio e TV. Ele já havia se inscrito na primeira edição do NetlabTV, em 2013, mas não foi selecionado na época. “Hoje falta oportunidade para roteirista. Com o prêmio, espero estar apto para o mercado e ver minha série ganhando vida.”

Na categoria ficção, o programa televisivo Impulso foi selecionado entre os vencedores. Sua autora, Marcela, é formada em Cinema com especialização em Roteiro. “Tinha o projeto todo estruturado antes do concurso, então não tive dúvida quanto à minha inscrição”, conta a vencedora ao Diário. A série conta história de uma policial depressiva. Ela acredita que a morte está tentando se comunicar e a convidando para um jogo. O roteiro, inclusive, já ganhou o prêmio Frapa (Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) em 2017, na categoria piloto de série de TV. Quanto ao NetlabTV, Marcela diz que está “otimista para encontrar parcerias e produtoras”.