Sem Roger e Emerson, Corinthians pode ter mudanças para encarar o Paraná

20/04/2018 | 20:32



O Corinthians pode ter mudanças para enfrentar o Paraná, às 11 horas deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille vai definir o time no treinamento deste sábado, já em Curitiba, mas dois desfalques certos são os atacantes Emerson Sheik e Roger.

O nome de Roger já consta no Boletim Informativo Diário (BID) e ele está apto para jogar. O treinador decidiu deixá-lo em São Paulo para treinar e se preparar visando o confronto com o Atlético-MG, domingo que vem. Quanto a Sheik, ele já não ficou no banco de reservas contra o Independiente por causa de um torcicolo e ainda não se recuperou do problema muscular.

Por outro lado, Pedrinho, que não viajou para a Argentina, deve voltar a ficar, pelo menos, no banco de reservas. Em relação as possíveis mudanças, a dúvida existe quanto a Maycon e Jadson.

O volante vai deixar o Corinthians após a Copa do Mundo e Carille já quer treinar a equipe com Renê Júnior em seu lugar. Mas, em determinados momentos, prefere escalar Maycon, como aconteceu contra o Independiente, pela Copa Libertadores.

Quanto a Jadson, a questão é mais física. Ele tem sido preservado de algumas atividades e não jogou na primeira rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, para se preparar visando o duelo com os argentinos. Caso seja preservado, Mateus Vital é quem joga.

Nesta sexta-feira, o treinamento no CT Joaquim Grava contou apenas com reservas, enquanto os titulares ficaram na academia. O meia Rodrigo Figueiredo, devolvido pelo Londrina, participou da atividade.

O Corinthians deve ser escalado para o duelo contra o Paraná com Cássio; Fagner, Henrique, Balbuena e Sidcley; Ralf, Renê Júnior (Maycon), Jadson (Mateus Vital) e Rodriguinho; Clayson e Romero.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Corinthians:

Goleiros: Cássio, Caíque França e Walter;

Laterais: Fagner e Sidcley;

Zagueiros: Balbuena, Henrique e Pedro Henrique;

Volantes: Ralf, Gabriel, Renê Júnior, Maycon e Paulo Roberto;

Meias: Rodriguinho, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel;

Atacantes: Romero, Clayson e Júnior Dutra.