Coreia do Norte suspender testes de mísseis nucleares e de longa distância

20/04/2018 | 19:37



A Coreia do Norte disse que vai suspender os testes de mísseis nucleares e de longo alcance e que planeja fechar os locais em que essas atividades eram realizadas.

A KCNA, agência oficial norte-coreana, disse que a suspensão dos testes tem efeito a partir deste sábado.

Pyongyang disse que a decisão vai fazer com que o governo focalize em questões internas para melhorar sua economia.

O anúncio ocorre uma semana antes de o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, em um vilarejo de fronteira. O encontro é um raro momento em que a questão nuclear com Pyongyang será debatida.

A decisão da Coreia do Norte foi tomada depois uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista, que discutiu "novos passos" da política do país. Fonte: Associated Press.