Ariana Grande revela na internet o single 'No Tears Left To Cry'

Luís Felipe Soares



22/04/2018 | 07:20



Ariana Grande agitou suas redes sociais com fotos, mensagens misteriosas e contagem regressiva que chegou ao fim na sexta-feira, com o lançamento da música "No Tears Left To Cry", já disponível para áudio em serviços de streaming. A canção também ganhou videoclipe colocado no mesmo dia na página oficial da cantora no YouTube (www.youtube.com/osnapitzari), onde já bateu a marca de 10 milhões de plays em menos de 24 horas.

O single serve como primeiro passo do novo disco da popstar norte-americana, cujo último trabalho de estúdio foi o bem-sucedido "Dangerous Woman" (2016), com hits como "Into You", "Side To Side" e a faixa título. Ainda não há data para o lançamento do futuro álbum, com os fãs torcendo para que ocorra ainda neste ano.