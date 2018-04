Iannone supera Márquez e lidera treinos livres em etapa de Austin da MotoGP

20/04/2018 | 18:06



O italiano Andrea Iannone surpreendeu nos instantes finais do segundo treino livre da etapa de Austin da MotoGP, nos Estados Unidos, e desbancou o espanhol Marc Márquez. O piloto da Suzuki Ecstar foi o mais rápido desta sexta-feira no Circuito das Américas, em preparação para a terceira corrida da temporada.

O italiano marcou o tempo de 2min04s599, superando o 2min04s655 de Márquez, que é o grande piloto da etapa de Austin. O atual bicampeão da MotoGP tem amplo domínio no traçado norte-americano, com vitória nas cinco corridas já disputadas no circuito, que também recebe provas de Fórmula 1.

Neste ano, porém, Márquez ainda não brilhou. O piloto da Honda ainda busca a primeira pole position e a primeira vitória da temporada. E é em Austin que suas chances de vencer crescem consideravelmente. Para tanto, terá que superar o ritmo de Iannone no treino classificatório deste sábado, a partir das 16h10 (horário de Brasília).

O terceiro melhor tempo desta sexta foi registrado pelo também espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, com 2min04s863. Seu companheiro de equipe, o italiano Valentino Rossi, foi o quarto mais veloz do dia, com 2min04s958. Líder do campeonato, o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, anotou o quinto tempo, com 2min05s088.

O Top 10 desta sexta teve ainda o espanhol Álex Rins (Suzuki Ecstar) em sexto lugar, seguido do compatriota Jorge Lorenzo (Ducati) do italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e dos espanhóis Aleix Espargaró (Aprilia Racing) e Dani Pedrosa (Honda).

A corrida em Austin tem largada marcada para as 16 horas de domingo (pelo horário de Brasília).