Emílio Dantas revela momento difícil da infância: Fui espancado quando eu tinha uns nove anos

20/04/2018 | 18:11



Depois de viver o Rubinho em A Força do Querer, Emílio Dantas volta como o protagonista da nova novela das nove da Globo, Segundo Sol, que estréia no dia 14 de maio. Na trama, ele será Beto, um cantor de axé que simula a própria morte para fazer mais sucesso. Em um dos intervalos das gravações, nesta sexta-feira, dia 20, o ator conversou com a imprensa e falou de seu novo personagem e de como é atuar com a namorada Fabíola Nascimento.

- A minha maior dificuldade até agora com esse personagem foi deixar a Bahia. Já havia passado lá, mas rapidamente, sempre a trabalho. Dessa vez eu curti mais um pouco. Eu e a Fabíola ficamos em uma casinha e levamos nosso cachorro. Foi muito bom, contou o ator.

Aliás, ele se derreteu pela a amada:

- É maravilhoso trabalhar com ela. Levamos o trabalho para casa, sim. Mas é muito bom ter ela por perto para dar opinião. Eu me meto no trabalho dela também. Sou fã, ela é uma atriz incrível.

E, meso afirmando que falam sobre a trama nas horas livres, ele também contou o que gosta de fazer nos dias de folga:

- Gosto muito de ficar em casa, dormir, ver televisão, brincar com meu cachorro e ficar junto com a Fabíola.

É claro que com a volta de Emílio para o horário nobre, as comparações com Rubinho começariam a surgir nas redes sociais. E ele acompanha tudo de perto:

- Eu já estou acompanhando os memes nas redes sociais e me divertindo muito. É natural que as pessoas lembrem do Rubinho. Já estão falando que o Rubinho está lá na Bahia, aproveitando, contou, aos risos.

O fato de ele fazer um mocinho depois de dar vida ao Rubinho também é uma grande questão para o ator, que falou sobre o tema durante o encontro com a imprensa:

- Eu sempre quis fazer vilão e acabei fazendo duas vezes seguidas. Agora estou me acostumando a fazer um mocinho, apesar de achar que agora tudo é um pouco misturado. Não tem um só vilão e nem só mocinho. Se pensar bem, o fato do Beto esconder de todos que está morto é um pouco de vilania.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi uma das revelações que Emílio fez durante a entrevista: ele foi espancado quando ainda era uma criança. E tudo por conta da violência urbana. Ao ser perguntado sobre os casos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, onde grava a novela, ele disparou:

- Não mudei a minha rotina por conta da violência do Rio de Janeiro. Não vou deixar de sair, acho que sinto mais preocupação com os outros do que comigo. Eu fui espancado em uma briga de rua, quando eu tinha uns nove anos de idade. A mãe de um menino pagou para uns moleques baterem em mim. Mesmo assim, no dia seguinte já estava no mesmo lugar brincando.