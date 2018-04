La Coruña empata com Leganés e amplia drama na luta contra o descenso no Espanhol

20/04/2018 | 17:58



No jogo que abriu nesta sexta-feira a 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Deportivo La Coruña não passou de um empate por 0 a 0 com o Leganés, fora de casa, e ampliou o seu drama na luta contra o rebaixamento na competição.

Com o resultado, o time comandado pelo holandês Clarence Seedorf ficou com 28 pontos na 18ª posição, encabeçando a zona de descenso da tabela. Assim, a equipe seguiu distante do Levante, 17º colocado, que tem 34 pontos e na próxima segunda-feira terá pela frente o Athletic Bilbao, também como visitante, no complemento desta rodada.

Já o Leganés ocupa o 14º lugar, agora com 40 pontos, mesma pontuação justamente do Athletic Bilbao, 13º pelos critérios de desempate. O Alavés e o Espanyol, que ainda atuarão por esta jornada do torneio, estão respectivamente na 15ª e 16ª posições, com 38 e 36 pontos, e são outros clubes que ainda se veem ameaçados de queda para a segunda divisão nacional.

Com apenas quatro partidas a disputar nesta reta final do Campeonato Espanhol, o La Coruña voltará a jogar pelo torneio no próximo dia 29, contra o líder Barcelona, em casa. O Leganés, por sua vez, terá pela frente outra imensa pedreira: o Real Madrid, no dia 28, em confronto na capital nacional.