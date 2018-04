Chile, 1962. Inglaterra, 1966. O rádio mantém aquelas emoções

Ademir Medici



Texto: Milton Parron

O quinto de uma série de 12 programas sobre Copas do Mundo abordará, inicialmente, o bicampeonato brasileiro conquistado em 1962 no Chile.

Histórias curiosíssimas contadas pelos próprios personagens, uma delas, muito comentada à época, envolveu o narrador da Rádio Record Geraldo José de Almeida, que havia perdido a condução que transportava os jornalistas do campo de treinamento da Seleção até o centro de Viña Del Mar.

Local ermo e distante, Geraldo caminhava a pé quando viu à distância o ônibus que levava nossos jogadores de volta para a cidade. Deu sinal, o ônibus parou, na porta apareceu o chefe da delegação e dono da Record, portanto, chefe direto de Geraldo, Dr. Paulo Machado de Carvalho. O próprio ‘Marechal da Vitória’ vai contar no programa como foi o desfecho.

Outro fato inusitado quem revela é o saudoso goleiro daquela Seleção Gilmar dos Santos Neves. Desconfiado com a enorme paixão dos jogadores pelo cinema, a ponto de exigirem a repetição do filme do dia anterior por não ter um novo para ser projetado, Carlos Nascimento, braço direito do Dr. Paulo Machado, certa noite mandou parar a projeção, acendeu as luzes da sala de cinema do hotel e o que viu foi surpreendente.

Fiori Gigliotti revelará como é que teve início, às escondidas, o romance Mané Garrincha/Elza Soares ainda na fase de preparação da Seleção aqui no Brasil e ele, Fiori, indiretamente teve participação naquele affaire exaustivamente explorado pela imprensa.

Em destaque, ainda, os gols da Copa de 1962, o momento da contusão que tirou Pelé do restante do campeonato, a estrela de Amarildo que substituiu o rei e deu conta do recado com sobra.

Também será abordado o fracasso de 1966 na Inglaterra. Nossa desclassificação prematura e a curiosa justificativa de Garrincha no desembarque da Seleção em São Paulo.

Paralelamente ao futebol, os episódios marcantes de época, especialmente a queda de João Goulart, as cassações de mandados, as torturas e assassinatos em nome do novo regime de governo, as passeatas estudantis contra o governo militar, o nascimento do programa e do movimento Jovem Guarda, os festivais de música popular e a censura aos artistas e à imprensa.

Essas são algumas das emoções do programa Memória na série reminiscente sobre Copas do Mundo.





