Com gol brasileiro, Mönchengladbach vence e complica Wolfsburg no Alemão

Com direito a um gol brasileiro, o Borussia Mönchengladbach arrasou o Wolfsburg no primeiro tempo e venceu por 3 a 0 nesta sexta-feira, diante de sua torcida, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Alemão. Dos três gols da partida, todos marcados antes do intervalo, dois causaram polêmica.

O resultado complicou a situação dos visitantes, que seguem com 30 pontos, ainda na 14ª colocação da tabela. Mas podem perder posições e entrar na zona do rebaixamento no decorrer da rodada. Isso porque o Mainz e o Freiburg, já dentro da zona da degola, tem a mesma pontuação e ainda entrarão em campo no fim de semana.

Já o Borussia Mönchengladbach ocupa a oitava colocação, com 43 pontos, ainda com chances de entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões. No Alemão, somente os quatro primeiros colocados obtêm a vaga no principal torneio europeu. No momento, o quarto colocado é o Borussia Dortmund, que tem 51 pontos.

Para conquistar sua 12ª vitória no Alemão, o Borussia Mönchengladbach só precisou de 45 minutos, nesta sexta. Em grande ritmo, o time da casa não deu sossego ao rival no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 7 minutos, quando Lars Stindl, em posição de impedimento, recebeu pela direita e, dentro da área, bateu forte para as redes.

O segundo gol veio aos 34 minutos. Jonas Hofmann acertou finalização perigosa quase da marca do pênalti, mas parou na defesa do goleiro Koen Casteels. Ele deu rebote e o brasileiro Raffael - que atuou apenas na base do Juventus, no Brasil - bateu rasteiro, no canto.

O outro gol polêmico do jogo saiu aos 43 minutos, em cobrança de falta. Após marcação do juiz, Christoph Kramer se antecipou na finalização, enquanto os rivais ainda conversavam com a arbitragem, antes de formar a barreira, e bateu direto, pegando o goleiro de surpresa. Os jogadores do Wolfsburg reclamaram, sem sucesso.