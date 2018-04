Corinthians tem quase R$ 68 milhões para receber de transferências antigas

20/04/2018 | 17:13



O Corinthians deve receber R$ 67,8 milhões de transferências de atletas que ocorreram até dezembro de 2017. O dado foi revelado pelo balanço financeiro do ano passado, divulgado pelo clube na última quinta-feira. Marquinhos, atualmente no Paris Saint-Germain, Dodô, do Santos, e Lodeiro, do Boca Juniors, são alguns dos atletas que ainda vão render uma quantia aos cofres corintianos.

Segundo o documento, existem pelo menos nove clubes que devem ao Corinthians. Os dados se referem apenas as transações ocorridas até dezembro do ano passado. O valor mais elevado é do Sevilla, que precisa pagar ao clube brasileiro R$ 38,7 milhões pela transferência do lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O atacante Malcom foi vendido no começo de 2016 por 5 milhões de euros (R$ 21 milhões na época). Em julho do ano passado, o Corinthians vendeu mais R$ 15 milhões referentes a porcentagem que ainda tinha do jogador por 4,5 milhões de euros (R$ 16 milhões, na época). Desta quantia, o clube ainda tem R$ 11,1 milhões para receber.

Até jogadores que passaram sem muito destaque também vão render uma boa quantia ao clube. Caso, por exemplo, do meia Martinez, que passou pelo clube em 2012, e do atacante André, que defendeu o Corinthians em 2016 e atualmente está no Grêmio. Há alguns clubes que devem por causa de dois atletas, como o Boca Juniors e o Porto.

Confira a lista dos clubes que ainda vão gerar renda ao Corinthians:

Sevilla (Guilherme Arana): R$ 38,7 milhões

Bordeaux (Malcom): R$ 11,1 milhões

Porto (Felipe e André): R$ 4,9 milhões

Empoli (Matheus Pereira): R$ 4,3 milhões

Boca Juniors (Martinez e Lodeiro): R$ 3,7 milhões

Roma (Marquinhos e Dodô): R$ 3,7 milhões

Internacional (Uendel): R$ 800 mil

Panathinaikos (Luciano): R$ 370 mil

Outros: R$ 77 mil