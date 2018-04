Fernanda Paes Leme fala sobre Sandy & Junior: Não era fã da dupla

20/04/2018 | 17:11



Quando duas Fernandas estão juntas, só pode sair revelação das boas. Pelo menos foi o que aconteceu com Fernanda Paes Leme e Fernanda Souza durante o programa Vai Fernandinha. As duas apresentadoras falaram sobre a vida, os trabalhos e a nova fase à frente de seus programas, uma vez que Fê Paes Leme apresenta o Desengaveta, no GNT, e Fê Souza comanda o programa do Multishow.

Mas o que mais chamou a atenção mesmo durante a conversa, foi que a loira lembrou de como bombou na televisão ao viver a Paty de Sandy & Junior:

- Fiz o teste para o (programa) piloto de Sandy & Junior. Não era fã (da dupla), eu era mais maloqueirinha, depois virei muito. Eu não era superamiga da Sandy na época porque eu era muito moleca. Fui descobrindo a vaidade com a personagem, contou ao dizer que inicialmente seu teste não era para a patricinha Paty.

- Quando a Globo decidiu produzir o programa, todo mundo fez o teste de novo. Eles ligaram dizendo: Você não vai ser a Vick, vai ser a Paty. Na hora, estranhei muito. Numa dinâmica que o (diretor) Paulo Silvestrini fez com a gente, ele falou algo que não gostei e levantei a sobrancelha. Virei a Paty por causa da sobrancelha.

Quando o assunto foi vida pessoal, Fernanda relembrou seu primeiro beijo. - Foi uma tragédia. Eu gostava de um menino da escola. Um dia tinha uma festinha, foi uma catástrofe, um horror, tudo ruim. Depois, na festa junina da escola, recebo um correio elegante: Adorei ficar com você, mas seu beijo precisa melhorar. É claro que a minha sobrancelha já entrou em ação de novo.