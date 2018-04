Arthur Aguiar divulga clipe com Mayra Cardi grávida: Baseado em fatos mais que reais!

20/04/2018 | 16:11



Arthur Aguiar e Mayra Cardi nunca esconderam a paixão que sentem um pelo outro e já falaram abertamente sobre a vontade que ambos tem em aumentar a família. Parece que isso já aconteceu e o ator divulgou a novidade por meio de seu mais novo clipe para a canção Maior Presente Que Deus Me Deu.

No vídeo, também estrelado pela life coach, o casal aparece em momentos românticos juntos, até a vez em que Mayra o surpreende com um presente: sapatinhos de bebê. Eles então aparecem no consultório médico fazendo o ultrassom e, ao final, ainda revelam uma roupinha de bebê. Na canção, ele diz: Só promete que vai cuidar do amor que agora não é só mais meu, veja só a família cresceu, maior presente que Deus me deu.

Em seu Instagram, Arthur postou um trecho do vídeo e ainda escreveu o seguinte:

BASEADO EM FATOS MAIS QUE REAIS!!! NADA É FICÇÃO!! Saiuuuuuuu!! Nossa, nem acredito!! É com muita alegria e muita emoção que apresento pra vocês o clipe de Maior presente que Deus me deu... De fato é o maior presente que Deus já me deu...

Muito fofos, né?