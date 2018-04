Episódio final de Scandal é exibido e atores ficam satisfeitos com a conclusão

20/04/2018 | 15:11



No ar desde 2012, a série Scandal exibiu seu episódio final na última quinta-feira, dia 19, nos Estados Unidos. Katie Lowes conversou com a People sobre o episódio:

- Eu achei o final muito satisfatório. Lembro que no antepenúltimo episódio havia a típica loucura de Scandal com vários momentos que as pessoas ficavam chocadas. E eu estava lá sentada lendo e pensando: Como vamos fazer isso? Como vai terminar? Como vamos deixar estes personagens? Como esta história vai ter um fechamento? E eu preciso dizer que quando lemos a última página do episódio final, simplesmente parece muito certo.

A última temporada da série mostra a evolução de Cyrus, de vice-presidente ao status de vilão, planejando tirar a Casa Branca da presidente Mellie. Cyrus entra nessa ao lado de Jake Ballard.

No último episódio, Olivia revela que a B613 estava sendo secretamente controlada pela Casa Branca por mais de 30 anos, e os Gladiators precisam dizer a verdade sobre tudo que fizeram durante os últimos anos, para proteger a República e a eles mesmos.

Não faltaram cenas chocantes no último episódio da série, começando pela morte de David, por Cyrus, que estava cada vez mais sedento por poder. Depois, Rowan decide confessar que criou o B613 em um julgamento do Senado, mas ele consegue se livrar das consequências usando as informações que tinha sobre Jake.

Shonda Rhymes, produtora da série, contou à Entretainmnte Weekly que Joshua Malina, que interpreta David, descobriu sobre sua morte durante uma ligação com Shonda.

- Na verdade ele ficou animado e honrado, algo que para Josh era incrível. Foi uma ligação muito emocionante para nós.

Josh contou que quando foi dito a ele sobre sua morte na série, seu coração começou a bater acelerado, e foi quando ele percebeu o quão conectado ao personagem ele estava.

- Nunca imaginei que algo assim causaria um impacto emocional tão grande em mim. Eu sinto que dentro do universo de Scandal, faz sentido. Eu sempre discuti que David fazia parte das pessoas boas da série, e estas nunca terminam bem neste universo, então para mim fez sentido e me deixou feliz.

Quanto aos casais, Mellie se reconecta com Marcus e Quinn se casa com Charlie, mas quanto a Olivia e Fitz, nada ficou definido sobre como seria o futuro dos dois.

O final da série agradou muito aos fãs e críticos, deixando a todos com uma sensação de que a série atingiu seu objetivo e teve uma boa conclusão.

Mas se você acha que esta foi a última vez que vimos o elenco de Scandal reunido, pode ficar tranquilo, Katie comentou que o elenco não pretende dizer adeus uns aos outros, apenas a seus personagens.

- Nós todos vamos nos ver. Um de nossos colegas de elenco vai se casar e todos vamos ao casamento. Nós temos vários planos para viajar e nos divertir como uma família e como sempre fizemos.