Após casos de xenofobia dentro do BBB 18, Tiago Leifert dispara: - Não é o Big Brother do Brasil, é o Big Brother no Brasil

Se teve um assunto que foi discutido dentro do Big Brother Brasil 18 foi a questão de Kaysar, um refugiado da Síria, estar participando do programa. Primeiro pela história emocionante do brother que ficou em segundo lugar na atração; depois pelo fato de dentro da casa muitas pessoas afirmarem que por ele ser estrangeiro não merecia ir tão longe. E, agora, depois da final, Tiago Leifert se manifestou sobre o assunto.

Ao participar nesta sexta-feira, dia 20, do Vídeo Show para comentar o último dia do programa, o apresentador começou logo falando do fato de a ONU ajudar Kaysar a trazer sua família para o Brasil, notícia que foi dada ao sírio assim que ele saiu da casa.

- A ONU vai usar o Kaysar para ajudar os outros refugiados. Principalmente porque ele deu uma cara para os refugiados. O Kaysar vai ajudar a ONU, também, para dar uma cara legal para eles. Porque ele é um cara muito legal. Por isso, vamos tratar bem todos os refugiados, tratar todos com muito carinho.

E não parou por aí: ele ainda falou sobre a xenofobia que rolou por lá:

- É importante falar, também, que não é o Big Brother do Brasil, é o Big Brother no Brasil.

Quer outro recado? Pois ele mandou:

- Tem outra coisa que eu preciso falar: você que fala que não dá pra chegar lá, dá sim. A Gleici se inscreveu no programa, o Kaysar se inscreveu no programa e o Ayrton se inscreveu por 15 anos. Os três finalistas foram encontrados por isso. No quartinho de Kaysar, aliás, tinha um monte de papel na parede onde estava escrito Eu vou ganhar, Eu vou ganhar, Eu vou ganhar...

Ele ainda se emocionou ao falar de Gleici, a vencedora dessa edição, chegando às lágrimas.