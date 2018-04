DJ Avicii morre aos 28 anos em Omã

20/04/2018 | 14:58



O DJ e produtor sueco conhecido como Avicii foi encontra morto nesta sexta-feira, 20, na cidade de Muscat, em Omã, país na costa sudeste da Península Arábica. Ele tinha 28 anos. "A família está devastada e nós pedimos a todos para respeitar a necessidade de privacidade nesse momento difícil", diz uma nota divulgada pela assessoria do artista.

Avicii era pioneiro no movimento contemporâneo conhecido como EDM ("Eletronic Dance Music") e um dos poucos DJs do mundo capazes de lotar arenas em qualquer parte do globo. Ele venceu dois MTV Music Awards e foi indicado duas vezes ao Grammy. Entre seus hits, estão "Wake Me Up!", "The Days" e "You Make Me".

Ele sofreu uma pancreatite aguda no passado, em parte devido ao consumo excessivo de álcool. Depois de operações em 2014, o artista cancelou uma série de shows para se recuperar. "Tem sido uma jornada muito louca. Eu comecei a produzir quando tinha 16 anos. Comecei a fazer turnês quando tinha 18. Desse ponto em diante, eu pulei nisso 100%", disse ele à Billboard em 2016.

"Quando eu olho para trás, penso: uau, eu fiz isso? Foi a melhor parte da minha vida em um sentido. Veio com um preço, muito estresse, muita ansiedade para mim - mas foi a melhor jornada da minha vida", disse, naquela o DJ ocasião.