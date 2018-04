Roger é oficializado como reforço corintiano e diz: 'Realizo sonho de criança'

20/04/2018 | 13:45



O atacante Roger foi confirmado oficialmente nesta sexta-feira como novo reforço do Corinthians. O jogador, que vinha defendendo o Internacional nesta temporada após se destacar pelo Botafogo no ano passado, assinou contrato para atuar pelo time alvinegro até o fim de 2019.

O atleta de 33 anos defenderá pela terceira vez em sua carreira um clube grande do futebol paulista, depois de passagens sem sucesso por Palmeiras e São Paulo. E, ao comemorar a sua chegada ao Corinthians, garantiu estar concretizando um sonho por poder vestir esta camisa.

"Com muita alegria quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sou mais um louco para o bando. Estou focado em fazer um grande trabalho e vestir a camisa do Corinthians. Realizo um sonho de criança e da minha família. Vou guerrear e dar o meu melhor. Essa é a marca do corintiano", afirmou o jogador, por meio de declarações divulgadas pelo site oficial do seu novo clube.

Artilheiro do Paulistão de 2016 pelo Red Bull Brasil e autor de 17 gols pelo Botafogo em 2017, Roger terá seus salários enquadrados dentro do teto estipulado pelo presidente corintiano Andrés Sanchez: R$ 250 mil por mês. Ele rescindiu seu vínculo com o Internacional no último final de semana e a negociação que resultou na sua contratação também envolveu a ida do atacante Lucca para o clube gaúcho.

Roger chegará para suprir a falta do artilheiro Jô, destaque alvinegro da última temporada e que se transferiu para o Nagoya Grampus, do Japão. Desde a saída do jogador, o técnico Fabio Carille testou várias opções no ataque, como Kazim e Junior Dutra, mas acabou optando por um esquema sem um jogador de referência na área. Neste contexto, o meia Rodriguinho acabou se tornando o principal artilheiro do time nesta temporada, com oito gols.

Além de Palmeiras, São Paulo, Inter, Botafogo e Red Bull Brasil, Roger defendeu Preta Preta, Al-Nasser, Sport, Fluminense, Vitória, Guarani, Kashiwa Reysol, Ceará, Atlético-PR, Suwon Bluewings, Chapecoense e Bahia em sua carreira profissional.