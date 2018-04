Cielo fica fora da final dos 50m borboleta no Maria Lenk

20/04/2018 | 13:27



Cesar Cielo falhou nesta sexta-feira na busca pela vaga na final dos 50 metros borboleta no Maria Lenk, o Troféu Brasil da natação, que está sendo realizado no Rio. O campeão olímpico ficou apenas na nona colocação nas eliminatórias, com a marca de 24s06, o que o relegou à final B, que será realizada no início da noite.

O nadador do Pinheiros ficou a 0s02 do oitavo e último classificado, Leonardo Schilling, do Marista de Criciúma, sendo que Henrique Martins, do Minas, que cravou 23s25, sendo 0s09 mais rápido do que Nicholas dos Santos, do Unisanta, o segundo melhor das eliminatórias. Já na disputa feminina, Bruna Rocha, do Minas, liderou com 27s01.

Na prova dos 100m costas, Gabriel Fantoni, do Minas, avançou em primeiro, com o tempo de 55s04, seguido por Guilherme Guido, do Pinheiros, com 55s44. Já a holandesa Kira Toussaint, que compete pelo Minas no Maria Lenk, foi a melhor da manhã no evento feminino com o tempo de 1min01s16 e uma vantagem de 1s08 para Maria Pessanha, do Pinheiros.

Breno Correia, do Pinheiros, foi quem se classificou em primeiro às finais do Troféu Brasil nos 200m livre, com a marca de 1min48s51, seguido por João de Lucca, do Flamengo, com 1min49s07. Já Rafaela Raurich, do Curitibano, liderou entre as mulheres ao cravar 2min0s88.

Na disputa dos 400m medley, Ícaro Ludgero Pereira, do Fluminense, foi o melhor das eliminatórias masculina, com a marca de 4min28s96, enquanto Gabriela Mello do Corinthians liderou no feminino com 4min56s96.

As finais das provas que tiveram as eliminatórias realizadas nesta manhã serão disputadas a partir das 18 horas desta quinta-feira no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.