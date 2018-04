Uma semana após sofrer acidente de carro, Will Ferrell faz primeira aparição pública

20/04/2018 | 13:11



Recentemente, Will Ferrell se envolveu em um acidente, com um veículo batendo na traseira do carro em que estava, no dia 12 de abril. E na última quinta-feira, dia 19, o comediante fez sua primeira aparição pública.

O ator, que estava usando uma camisa azul no estilo caubói, se juntou a Macey Hensley, uma menina de sete anos de idade conhecida por falar sobre política do jeito mais fofo possível no programa de Ellen DeGeneres, para dar uma palestra durante o WE Day California, um evento que serve para enaltecer jovens que podem mudar o mundo.

Will estava viajando de San Diego para Los Angeles quando o carro em que estava com outros três amigos foi atingido por outro veículo. O ator foi levado ao hospital, mas recebeu alta no mesmo dia, enquanto dois de seus amigos tiveram que ficar internados por mais um tempo, apesar da condição de saúde ser estável.