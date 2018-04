Adele escreve depoimento em homenagem à Rihanna

20/04/2018 | 13:11



Como você viu, Rihanna entrou para a lista da TIME como uma 100 das personalidades mais influentes do mundo. E para homenagear a cantora, Adele escreveu um depoimento falando sobre a amiga na revista. Leia na íntegra abaixo:

Na verdade eu não me lembro da primeira vez que conheci Rihanna; provavelmente eu fiquei paralisada pelo choque. Ela é um ano mais velha do que eu, mas eu sinto que ela está por aqui desde sempre. O progresso de seu estrelato parece ser estável, merecido e extremamente natural. Ela estourou em 2005 com o single absoluto que é Pon de Replay, tão jovem e linda de tirar o fôlego. Mas a primeira vez que pareceu que ela fez todo mundo se levantar foi com Umbrella. Foi o que a levou a todas as plataformas e a vida de todo mundo. Pareceu que ela realmente havia chegado, e ela não diminuiu o ritmo desde então. Mais do que isso, já que ela projetou e conquistou todo um caminho para si mesma. O mundo inovador e revelador de Rihanna onde ninguém nunca estará seguro e será capaz de copiar. Ela faz suas próprias regras e determina as nossas.

Sempre que eu a encontro, ela age como a mais graciosa, leal e divertida versão de um ícone. Ela brilha como se alguém tivesse tirado uma foto com flash e você fica confuso alguns minutos depois. Mas também é muito claro naquele brilho que ela genuinamente não se importa; ela é destemida e cheia de atitude para ser tudo o que ela é e será para sempre.

Que lindo, não é mesmo?