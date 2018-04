Meghan Markle usa look de seis mil e 500 reais em mais um evento com o noivo, Príncipe Harry

20/04/2018 | 13:11



Linda! Na noite da última quinta-feira, dia 19, Meghan Markle participou de uma recepção para celebrar o empoderamento das mulheres - evento que fez parte da semana de Reunião dos Chefes de Governo da Commonwealth. A cerimônia também foi em comemoração ao lançamento da Plataforma para Educação das Garotas, uma campanha que tem como objetivo encorajar todos os países que fazem parte da Commonwealth a providenciar 12 anos de educação de qualidade para todas as meninas. Meghan ainda estava acompanhada, claro, pelo noivo, Príncipe Harry.

Para a ocasião especial, a futura duquesa apostou em um look especial. Segundo informações do site norte-americano People, Meghan usou um vestido inspirado em Jacqueline Kennedy Onassis, ex-primeira dama dos Estados Unidos. Inclusive, o nome da peça é Black Halo Jackie O, em homenagem à ex-esposa de John F. Kennedy. O vestido está disponível em todos os tamanhos e cores por 375 dólares, cerca de mil e 200 reais. Ela também usou uma clutch da coleção Dionysus da Gucci, que pode custar mil e 250 dólares, aproximadamente quatro mil e 200 reais. O salto alto da artista é da marca Aquazzura e custa 750 dólares, cerca de dois mil e 500 reais. De joias, ela optou somente por um par de brincos de diamante, que custam mil 595 dólares, ou seja, cinco mil e 400 reais. É muito luxo, né?

Qual será o título real de Meghan Markle após o casamento com Príncipe Harry?

De acordo com a People, Meghan não ganhará nenhum título oficial de princesa após formalizar sua união com Harry. O mais provável que aconteça é ela se tornar a Duquesa de Sussex, já que Harry se tornará oficialmente o Duque de Sussex no dia de seu casamento. Outros títulos possíveis são o de Duque e Duquesa de Clarence e Avondale, O Duque e a Duquesa de Connaught e o Duque e a Duquesa de Windsor - mas já que o último Duque de Windsor (Edward VIII) abdicou o trono para se casar com Bessie Wallis Warfield, que havia se divorciado anteriormente de seu marido, este é o título menos provável.