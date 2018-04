Saúde para os oceanos

Da Redação



22/04/2018 | 07:00



O universo dos mares e os cuidados necessários com ele são a base do espetáculo Azulindo, montagem da companhia Teatro Itinerante de Bonecos Serafin. A conscientização é passada ao público infantil que a assiste com a ajuda de cenários chamativos e a presença de bonecos.

Tudo começa quando garotinha passa o dia em praia. Ela começa a conversar com tartaruga marinha e a ouvir o que acontece com as criaturas que habitam o fundo do mar. Todos estão assustados por causa do Monstro do Lixo, formado por garrafas, latas e itens que o ser humano descarta nas águas. Na medida em que ele cresce, o mundo desses personagens diminui.

A peça tem quatro sessões (12h, 12h45, 13h20 e 15h) marcadas para hoje, no espaço de eventos do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200). Com entrada gratuita, os ingressos serão distribuídos a partir das 11h.