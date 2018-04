Giovanna Ewbank abre o jogo sobre engravidar: - Não tenho vontade, tenho curiosidade

20/04/2018 | 12:11



Em seu mais novo vídeo para seu canal do YouTube, Gioavnna Ewbank respondeu perguntas de grandes amigas como Sandy, Fernanda Rodrigues, Fernanda Gentil, Luiza Possi e Roberta Rodrigues. Cada uma questionou algo que tem curiosidade em relação à esposa de Bruno Gagliasso, desde o tipo de música que ela mais gosta, até assuntos mais sérios, como o racismo.

A primeira pergunta partiu de Sandy, que após encher Titi de elogios, questionou Gioh se ela não tem vontade de engravidar e gerar o próprio filho:

- Eu não tenho muita vontade não. Tenho sim a curiosidade de como são as sensações de ter um filho crescendo e sendo gerado na minha barriga. Nunca foi uma vontade que eu tivesse, de gerar um filho. Eu tenho muita vontade de adotar mais filhos, eu pretendo sim ter um filho biológico, porque o Bruno também tem esse sonho, disse, acrescentando que tem vontade de engravidar de um filho e adotar mais dois, até porque a própria Titi pede!

Já Fernanda Gentil, com uma mensagem bem engraçada, quis saber o que Gioh faz em seu tempo livre com Bruno Gagliasso. Como resposta, a loira disse:

- A gente tá meio que tendo que marcar hora pra gente ter o nosso tempinho junto, sabe? Porque ou a gente tá trabalhando ou a gente tá com a Titi. Quando a gente tem filho nosso tempo fica muito escasso, muito complicado. (...) O que a gente mais gosta de fazer é ficar em casa fazendo nada. Assistindo Netflix, comendo... porque como a gente tá sempre fora de casa, quando a gente tem um tempinho a gente quer ficar em casa, a gente ficar com os cachorros, quer ficar com a família, quer ficar na piscina. O máximo que a gente faz de sair é ir pra (Fernando de) Noronha.

Por fim, Roberta Rodrigues quis saber o posicionamento de Giovanna em relação ao racismo. Em sua resposta, ela começa dizendo o seguinte:

- A minha percepção e o meu olhar em relação ao racismo mudou 100% depois que a Titi chegou na minha vida. Lógico que não tem olhares das pessoas para mim e pra minha filha, nada disso, no dia a dia, mas eu enxergo muito o racismo nas pessoas em coisas cotidianas, como uma palavra, uma frase que parece que é mal colocada, mas não é. É o racismo que tá ali entranhado na pessoa.

E continua:

- Eu hoje percebo muitas situações que antigamente eu não percebia, me passavam despercebidas. E eu falo, eu não deixo passar. A pessoa imediatamente tenta se desculpar. Nunca ninguém fala que realmente assume que a frase é racista, etc. Eu tenho feito muito isso, de tentar abrir os olhos das pessoas que estão ao meu redor e que nunca enxergaram o racismo, sabe? Eu e o Bruno a gente tem tido muito isso, a vontade de mostrar como numa simples frase existe o racismo, por mais que a pessoa não enxergue.