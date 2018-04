Todos correndo atrás dos cromos

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 07:00



Colecionar álbuns e figurinhas é costume passado de geração em geração. Quando esse prazer se junta ao futebol, a febre parece empolgar ainda mais – principalmente os brasileiros. Com a Copa do Mundo na Rússia, neste ano, as bancas de jornais do Grande ABC, assim como os pátios das escolas e pontos especiais localizados nos shoppings, tornaram-se espaços para troca de cromos. As reuniões são animadas, com participantes de diferentes idades fazendo as contas para reunir as 682 figurinhas para completar o Álbum Oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018.

Incentivado pelo pai a participar da brincadeira, Guilherme Felisbino Simões, 9 anos, está aproveitando mais esta edição do Mundial do que o realizado em 2014, no Brasil. “Agora conheço mais de futebol, os times e sei que vou me lembrar de tudo no futuro”, conta o garoto, fã do futebol argentino, principalmente do atacante Paulo Dybala, da Juventus (Itália).

A pouco menos de dois meses para o início do evento esportivo, marcado para 14 de junho, o menino corre atrás dos últimos 30 adesivos para a coleção. “Quero muito as brilhantes do Brasil e da Colômbia. Essas ‘especiais’ valem mais na hora da troca. Por exemplo, tenho que dar de 15 a 20 figurinhas normais em troca de uma brilhante”, explica. Comum no passado, o duelo de ‘bater bafo’ já não é rotineiro. “As figurinhas são pesadas e grudam com facilidade nas mãos.”

O costume de colecionar faz parte da vida de Larissa Calegari Peixoto, 15, há algum tempo. Ultimamente, ela dedica os fins de semana para ir às bancas trocar suas figurinhas da Copa na companhia do tio. “Desde muito pequena gosto de colecionar álbuns, das princesas até os de carro. Com o futebol não é diferente. Há muito tempo que acompanho e virou uma paixão”, conta. “Para quem acompanha e torce, é muito legal ver o álbum completo. Quase todos os dias compro R$ 20 em figurinhas. É um investimento.”

Com a ajuda de um aplicativo para marcar quais figurinhas se tem e quais faltam, Lavínia Rego de Freitas, 7, veio de São Paulo até Santo André para trocar os cromos. A experiência tem sido especial, uma vez que é a primeira vez que coleciona um álbum. “É uma brincadeira, né? Todos querem conseguir as figurinhas. Estou ansiosa para conseguir as brilhantes.” Que o livro da Copa do Mundo 2018 seja o início de muitos.

Torneio tem grandes seleções de olho no título

A Copa do Mundo da Rússia, a primeira a ocorrer no país europeu, irá acontecer entre 14 de junho e 15 de julho. Neste ano, 32 seleções de diferentes pontos do planeta jogarão de olho no trofeu. A atual campeã é a Alemanha, vencedora do Mundial de 2014 e com quatro títulos. Entre as favoritas para a conquista ainda aparecem França (vencedora uma vez), Espanha (também vencedora uma vez) e Brasil (pentacampeão).

Renzo Cavassani, 8, de Santo André, aproveita para conhecer um pouco mais sobre a disputa por meio do álbum do figurinhas. Entre as seleções que Renzo acredita que vão dar trabalho para o time brasileiro estão Bélgica, Argentina e Inglaterra. “Não vai faltar pipoca para ver os jogos, que serão emocionantes”, afirma o garoto.

As lembranças da participação do time nacional no último torneio não são das melhores. Eliminado nas semifinais, ainda amargou derrota por 3 a 0 na disputa pelo terceiro lugar contra a Holanda. “Espero ver o Brasil campeão, porque na última Copa chorei muito com aqueles 7 a 1 para a Alemanha (na semifinal). Hoje os times são todos muito bons, em pé de igualdade”, avalia Larissa Calegari Peixoto, 15.

Livro coloca jovens em caso sobre cromo especial

Grupo de alunos do Colégio Pedro Álvares Cabral está extremamente empolgado por causa de promoção especial do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Eles só não imaginavam que o fato iria lhes colocar em meio a caso que parece ter sido tirado dos filmes de suspense e aventura.

A jornada de Antonio, Alyssa, Zilda, Alê e do recém-chegado Charles é a atração de O Mistério da Figurinha Dourada (Panda Books, 80 páginas, R$ 27,90, em média), novo livro do jornalista e escritor Marcelo Duarte, autor da série O Guia dos Curiosos. Na publicação, os amigos desejam encontrar o cromo dourado capaz de levar o ganhador aos jogos da Seleção Brasileira no Mundial de futebol. Entre sumiços e suspeitos, terão que investigar tudo relacionado à cobiçada figurinha. (Da Redação)

O primeiro álbum de figurinhas de futebol a circular no Brasil foi o da Copa do Mundo de 1950, realizada no País;

Faltam 53 dias para o torneio;

A estreia do álbum oficial da Copa do Mundo ocorreu no Mundial de 1970, disputado no México e vencido pelo Brasil;

Segundo levantamento matemático, é necessário gastar cerca de R$ 1.956 para completar o livro somente comprando envelopes (sem trocar).