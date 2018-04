Do Diário do Grande ABC



Jornal que, ainda nos anos 1960, cunhou a expressão Grande ABC, a demonstrar claramente a importância que confere à soma de esforços como fator decisivo na solução dos problemas relacionados às sete cidades, o Diário é ferrenho defensor da integração regional. Por este motivo, vê com extrema preocupação o surgimento, aqui e ali, de iniciativas que parecem trafegar na contramão da pretendida e louvada união municipal.

É ainda mais estranho que a movimentação de determinados agentes contra a regionalidade se intensifique justamente no período em que a integração das cidades, por meio de ações efetivas do Consórcio Intermunicipal, está dando resultados. Criada em 1990, a entidade fundada pelas sete cidades nunca frutificou como nos últimos anos. Está aí, a comprovar a importância da união de forças, a vitória do Grande ABC na descentralização da farmácia de alto custo do Hospital Mário Covas, batalha que a sociedade travava com o Estado havia décadas.

Podem ser citadas muitas outras boas ideias que saíram do papel nos últimos meses, como o aplicativo que avisa os moradores sobre as condições climáticas adversas nas cidades ou a Casa do Grande ABC em Brasília, escritório destinado a defender os pleitos locais no centro do poder. Qual é, então, a explicação plausível para que se atente contra a regionalidade? Estar-se-ia colocando em xeque organismo essencial ao desenvolvimento regional apenas por mesquinharia política?

A decisão da Câmara de São Caetano de suspender o pagamento das mensalidades ao Consórcio, sem que nenhum vereador que a ratificou tenha conseguido expressar uma única justificativa lógica, só aumenta a desconfiança sobre as reais intenções da medida, tão surpreendente quanto açodada. No ambiente cada vez mais tensionado da política regional, é preciso chamar os litigantes à racionalidade. Esta voz será a do Diário, que dedicará todas as suas forças à manutenção da integração regional. O jornal seguirá atento a qualquer tentativa de enfraquecimento do Grande ABC, sua razão de existir há seis décadas!