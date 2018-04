Jovem de SP gasta R$ 2,5 mil para tatuar rosto de Ivete Sangalo

20/04/2018 | 11:53



A última realização de Eric Maranhão como fã apaixonado de Ivete Sangalo lhe custou, pelo menos, oito horas de viagem entre São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro e R$ 2,5 mil reais - fora passagens e alimentação.

No começo de fevereiro, após ver o trabalho do tatuador Rodrigo Catuaba, conhecido pelas tatuagens realistas, ele pensou em homenagear a cantora baiana na pele. "Cheguei a desistir, porque tinha de viajar para o Rio e eu nunca tinha ido", contou à reportagem o jovem de 17 anos.

Cerca de duas semanas depois, e já com uma reserva de dinheiro do trabalho em um salão de beleza, ele falou com a mãe e decidiu concretizar o desejo. "Comprei as passagens e resolvi ir. Minha mãe ia junto comigo, mas não conseguiu pegar folga e fui só", conta.

Eric saiu do bairro Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, em um domingo à noite e chegou ao estúdio de Rodrigo Catuaba, em Nova Friburgo, na região serrana fluminense na segunda de manhã. Depois de oito horas de procedimento, ele voltou para São Paulo no mesmo na noite de segunda com o rosto de Ivete tatuado na coxa esquerda.

A cantora viu a homenagem, curtiu e comentou na foto que ele publicou no Instagram. "Coisa mais linda! Obrigada pelo seu amor", escreveu Ivete.

O próximo sonho de Eric é ir para o carnaval de Salvador. "Com Ivete no trio?", pergunta a reportagem. "Também. Mas eu quero sentir a emoção de estar lá embaixo seguindo o trio elétrico", disse.