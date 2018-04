Por que temos marcas de nascença?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 07:00



As chamadas marcas de nascença são manchas que podem se formar e ‘maquiar’ a pele das pessoas antes mesmo do seu nascimento, no período em que o feto se desenvolve na barriga da mãe. Elas podem ter influência genética (quando os pais possuem a característica e a passa para os filhos por meio do código genético, o DNA) ou racial, com aspectos mais comuns em certos grupos de raças diferentes. Há casos que não necessariamente têm explicação lógica para sua existência.

Um dos casos mais populares é a mancha mongólica, que aparece na região do bumbum e é mais presente em negros e asiáticos. Como esse tipo de sinal pode parecer com coloração roxa na pele, igual como se fica após sofrer forte impacto que fica dolorido pouco tempo depois, é comum os pais acharem que o bebê se machucou durante o parto. Conforme seu crescimento, percebe-se que a marca permaneceu.

Essas marquinhas também podem se desenvolver ao longo dos anos e simplesmente desaparecerem à medida em que ficamos mais velhos, a exemplo dos hemangiomas infantis (proliferação de vasos sanguíneos que aparece como mancha, geralmente, vermelha).

OUTRAS MARCAS

Além das manchas, as pintas também são comuns na pele. A maioria delas aparece durante nosso crescimento e enquanto envelhecemos. Elas permanecem no corpo durante toda a vida e podem ter influência genética a serem passadas para outras gerações.

Tanto as pintas quanto as manchas podem ser retiradas, tudo vai depender do tamanho da lesão e da origem dela, sendo necessária pequena cirurgia para determinados casos. Tratamentos com laser são alternativa. Vale lembrar que, no caso da extração, uma cicatriz ficará na pele.

A visita ao dermatologista (médico de pele) é recomendada para que haja avaliações constantes dessas características e sua evolução ao longo da vida de cada pessoa.

É necessária maior atenção com manchas localizadas perto dos olhos e do nariz, além de acompanhar se a área estiver causando dor de algum tipo

Pergunta de Marcelo Henrique Ribeiro da Silva, 13 anos, de Ribeirão Pires.

Consultoria de Daniela P. Taniguchi, dermatologista do Hospital Estadual Mário Covas.