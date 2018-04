Atual campeão, Cruzeiro enfrentará o Atlético-PR nas oitavas da Copa do Brasil

20/04/2018 | 11:39



A CBF sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e determinou que o Cruzeiro, o atual campeão, vai enfrentar o Atlético Paranaense, responsável pela eliminação do São Paulo, na última quinta, em duelo válido pela quarta fase da competição.

O sorteio, ocorrido na sede da CBF, foi realizado pelo ex-jogador Zinho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994. E ele definiu a realização de outros duelos entre times da Série A nas oitavas de final: a Chapecoense terá pela frente o Atlético-MG, o Vasco medirá forças com o Bahia, o Corinthians duelará com o Vitória e o Palmeiras vai encarar o América-MG.

Além disso, Grêmio, Flamengo e Santos vão encarar times que não estão na elite do futebol brasileiro em 2018. O time gaúcho enfrentará o Goiás, a Ponte Preta será a rival do Flamengo e o Santos vai encarar o Luverdense.

As oitavas de final da Copa do Brasil contam com Atlético-MG, Atlético-PR, Ponte Preta, Goiás e Vitória, clubes que iniciaram a participação no torneio na primeira fase, e outros 11 times, que só entram agora na competição, sendo eles os oito participantes do País na Copa Libertadores e os campeões de 2017 da Copa Verde - Luverdense - da Copa do Nordeste - Bahia - e da Série B - o América-MG.

Para o sorteio, os times foram divididos em dois potes. O A contava com oito times do País na Libertadores: Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Já o B continha América-MG, Bahia, Luverdense, Atlético-MG, Atlético-PR, Ponte Preta, Goiás e Vitória. Essa divisão, além da eliminação precoce de Botafogo, Fluminense, Internacional e São Paulo, acabou sendo fator determinante para a falta de grandes clássicos nacionais nesta etapa da competição.

O sorteio dos mandos de campo dos confrontos será realizado no início da tarde desta sexta-feira. E a CBF reservou cinco meios de semana para os confrontos desta fase da Copa do Brasil: 25 de abri, 2, 9, 16 e 23 de maio.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Chapecoense x Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-PR

Vasco x Bahia

Grêmio x Goiás

Corinthians x Vitória

Palmeiras x América-MG

Flamengo x Ponte Preta

Santos x Luverdense