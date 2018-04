Débora Falabella fala sobre experiência de fazer monólogo em libras em Todo Clichê do Amor

20/04/2018 | 11:11



Débora Falabella é uma das atrizes e produtoras associadas do filme Todo Clichê do Amor, que estreou na última quinta-feira, dia 19, em alguns cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro. E na coletiva de imprensa do longa, que aconteceu no começo de abril, Débora falou sobre a parceria de longa data com Rafael Primot, diretor da trama.

- Eu tenho uma relação muito afetiva com esse filme. Primeiro que eu tenho uma relação de muitos anos com o Rafa, a gente já tinha feito um curta juntos mais ou menos nesse esquema, a gente já fez teatro juntos... Então é uma parceria artística que você vai construindo. E quando eu fui chamada para fazer esse filme, ainda mais contracenando com ele, eu fui de uma forma aberta.

A artista também mencionou a experiência de ter aprendido a linguagem brasileira de sinais para fazer uma cena onde sua personagem se declarava, em libras, ao seu grande amor.

- Era um filme onde eu tinha muito pouco texto, o que para mim foi ótimo. É uma forma de buscar outros caminhos e se divertir. E tinha a história de eu ter que fazer um monólogo em libras. E isso também foi muito especial, aprender a me comunicar sem palavras. Pude aprender um pouquinho e foi muito poderoso me comunicar sem dizer nada e daquela forma.

Débora ainda citou a importância da arte dentro da sociedade.

- Acho que é muito lindo, num momento como esse, a gente falar de amor no cinema. Foi isso que me chamou a atenção. A arte é para a gente resistir mesmo com as dificuldades.