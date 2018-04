ONU vai auxiliar a vinda da família de Kaysar para o Brasil

20/04/2018 | 11:11



O BBB 18 chegou ao fim com Gleici sendo a grande vencedora do reality show, o que fez com que a acreana levasse um milhão e 500 mil reais para casa, assim como um carro. Mas ela não foi a única a receber uma boa notícia nesta final.

Logo depois que Kaysar saiu da casa como o segundo colocado do programa, Tiago Leifert, apresentador da nave louca, chamou o sírio para contar uma novidade: a ONU vai auxiliar a vinda da família do brother ao Brasil.

Segundo o jornalista, essa não será uma tarefa fácil, visto que o país está em guerra, mas dentro de alguns dias devem rolar novidades por aí. Boa noitícia para Kaysar, não acha?

E falando da final, o que você achou do resultado?