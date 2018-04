Gleici vence o BBB 18!

20/04/2018 | 11:11



Foram 88 dias de confinamento nesta edição do BBB. Edição, aliás, que foi uma das mais polêmicas e comentadas nas redes sociais, chegando a ter a maior audiência da atração desde 2010. Mas tudo acabou nesta quinta-feira, dia 19, quando a casa voltou a ficar vazia, só esperando mais uma leva de brothers.

No parquinho, como Tiago Leifert chama a nave louca, Gleici, Kaysar e a Família Lima - formada por Ana Clara e Ayrton -, os finalistas do programa, passaram um dia bastante tranquilo, como já é de costume, com direito a almoço especial. Eles estavam só esperando a noite chegar para poderem comemorar e rever os familiares e amigos.

Do lado de fora, as expectativas eram altas com shows de Maiara e Maraísa, Projota e Ferrugem, além da presença dos ex-participantes, assim como Paula e Breno, os dois últimos eliminados do programa.

A disputa pela primeira posição foi acirrada. A Famíla Lima acabou sendo a primeira a deixar a casa, tendo ficado em terceiro lugar. Em seguida, foi anunciado o vencedor. E, como todo mundo já sabe, no final dessa brincadeira só uma pessoa pode deixar a casa com o prêmio de um milhão e 500 mil reais. No BBB 18, quem saiu com a conta bancária recheada foi... Gleici! A acreana venceu Kaysar e é a grande vencedora dessa temporada.

Ela teve uma trajetória e tanto na casa: entrou no segundo dia de confinamento, como a maioria dos participantes, logo ficou amiga de Ana Clara e Paula, de quem é próxima até hoje, se apaixonou por Wagner, com quem teve um romance, e ainda foi a escolhida para ficar no andar de cima da casa só analisando os participantes, voltando para casa com muitas respostas e muito mais confiante.

Isso fez, inclusive, com que muitas vezes ela fosse o alvo de todos dentro da casa. Se a acreana não fosse líder ou estivesse imune, certamente estaria na berlinda. Mas, apesar de tudo isso, ela resistiu semana após semana e levou o grande prêmio para a casa.

E aí, o que você achou do resultado?