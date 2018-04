Após se separar de Chris Pratt, Anna Faris coloca mansão à venda por 8,5 milhões de reais

20/04/2018 | 11:11



Anna Faris acabou de colocar a mansão em que vivia com Chris Pratt em Los Angeles à venda. De acordo com o Daily Mail, após oficializarem o divórcio em dezembro do último ano, a casa foi colocada no mercado por dois milhões 495 mil dólares, aproximadamente oito milhões e 500 mil reais.

A atriz comprou a casa dois anos antes de conhecer Chris Pratt, em 2005. Eles viveram no local durante o casamento de oito anos e com o filho, Jackk, de cinco anos. A casa possui três quartos, dois banheiros e um lavabo. A propriedade foi construída em 1950 e fica em meio à vegetação com uma paisagem totalmente relaxante e possui uma piscina cercada por pedras e uma cozinha gourmet. A mansão fica a leste do Laurel Canyon em uma área de 0,3 hectares. Ela foi projetada para ter andares planos e abertos, que incluem uma parede cheia de portas de vidro que se abrem para a área externa.

Ela ainda resolveu se pronunciar após Chris Pratt relatar que divórcio é uma droga. De acordo com a People, em entrevista ao Sirius XM?s Hits, na última quinta-feira, dia 19, a atriz garantiu que eles continuam amigos:

- Nós temos um ótimo relacionamento, nós realmente temos e sempre teremos. É sempre difícil imaginar seu futuro, mas acho que há muito amor.

Ela acrescentou que a carreira dos dois estavam em um setor imprevisível, o que pode ter contribuído para a separação. E afirmou que separação a ensinou a manter suas relações mais privadas do público:

- Eu acho que é uma lição aprendida manter relacionamentos um pouco mais privados, mesmo que eu me orgulhe de ser uma pessoa muito aberta. Mas eu não sei, é difícil quando você está sendo analisado.