Comunicação foi único grupo com deflação no IPCA-15 de abril, mostra IBGE

20/04/2018 | 11:07



Apenas um entre nove grupos registrou redução de preços no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As despesas com Comunicação diminuíram 0,15% em abril (ante recuo de 0,19% em março), puxadas pelo item telefone fixo, 0,45% mais barato em função da redução nas tarifas das ligações locais e interurbanas de fixo para móvel em vigor desde 25 de fevereiro.

Houve desaceleração no ritmo de alta nos grupos Despesas Pessoais (de 0,12% em março para 0,06% em abril) e Educação (de 0,25% em março para 0,02% em abril).

Por outro lado, as taxas foram maiores no período nos grupos Alimentação e bebidas (de -0,07% em março para 0,15% em abril), Habitação (de 0,13% para 0,26%), Artigos de residência (de 0,09% para 0,13%), Vestuário (de 0,00% para 0,43%), Transportes (de 0,07% para 0,12%) e Saúde e cuidados pessoais (de 0,54% para 0,69%).

No grupo Habitação, o destaque foi o item energia elétrica, com aumento de 1,45%, influenciado pela alta de 10,20% no Rio de Janeiro em decorrência dos reajustes de 9,09% e 21,46% nas tarifas das concessionárias locais, em vigor desde 15 de março.

Já no grupo Vestuário houve pressão dos itens roupa feminina (0,62%) e roupa infantil (0,96%).