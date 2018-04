Planejamento libera crédito de R$ 9,4 bi para Justiça Eleitoral, MP e órgãos

20/04/2018 | 11:05



O Ministério do Planejamento liberou crédito suplementar de R$ 9,4 bilhões em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério Público da União, de diversos Órgãos do Poder Executivo e de transferências a Estados, Distrito Federal e municípios.

Os recursos necessários à abertura do crédito decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indica portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).