Ex-tucano Álvaro Dias diz que aliança com PSDB está 'totalmente descartada'

20/04/2018 | 10:35



Pré-candidato à Presidência da República do Podemos, o senador Álvaro Dias (PR) disse nessa quinta-feira, 19, que uma eventual aliança com o PSDB na campanha está "totalmente descartada". Ex-tucano, Dias é visto na cúpula do PSDB como o "vice dos sonhos" do ex-governador Geraldo Alckmin, que também é pré-candidato ao Palácio dos Planalto.

"(A aliança) está totalmente descartada. Não há nenhuma hipótese. Nosso projeto é definitivo", disse Dias em Recife, onde participa do 17° Fórum Empresarial do Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

Dias rejeitou a hipótese de ser candidato a vice e disse que está viajando pelo Nordeste em pré-campanha. "Essa é a eleição mais importante desde a redemocratização. Temos que apresentar alternativas. A alternativa que eu estou propondo é de ruptura com o sistema. Isso inviabilizar determinadas alianças. O PSDB tem sido arauto desse sistema e o assimilou por inteiro. E eu combato, proponho um rompimento com a refundação da República", afirmou.