Grupo Alimentação e bebidas sobe 0,15% no IPCA-15 de abril, mostra IBGE

20/04/2018 | 10:30



Os gastos com Alimentação e bebidas subiram 0,15% em abril, após um recuo de 0,07% em março, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo da alimentação no domicílio diminuiu 0,05% em abril. Vários itens importantes no orçamento das famílias ficaram mais baratos, como as carnes (-1,03%), o tomate (-6,85%) e o frango inteiro (-3,23%).

As famílias gastaram mais, porém, com as frutas, que ficaram 6,07% mais caras, o item de maior impacto no IPCA-15 do mês, o equivalente a uma contribuição de 0,06 ponto porcentual. Também subiram os preços do leite longa vida (4,92%) e da refeição consumida fora de casa (0,73%).

O custo da alimentação fora do domicílio avançou 0,49% no mês de abril.

Transportes

Os gastos das famílias com Transportes subiram 0,12% em abril, após um aumento de 0,07% em março, segundo os dados do IPCA-15 divulgados pelo IBGE.

Pesaram mais no orçamento doméstico as despesas com conserto de automóvel (0,85%) e ônibus urbano (0,35%). A alta na passagem de ônibus refletiu os reajustes nas tarifas de Porto Alegre e Belém.

Por outro lado, as passagens aéreas ficaram 2,69% mais baratas, após já terem recuado 15,33% em março.