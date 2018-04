Departamento de Justiça pede investigação sobre ex-subdiretor do FBI

20/04/2018 | 09:20



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou nesta quinta-feira, 19, uma solicitação aos procuradores federais de Washington para investigar as ações do ex-subdiretor do FBI Andrew McCabe, demitido no mês passado.

O pedido do Departamento de Justiça não garante que McCabe será formalmente acusado, mas levanta a possibilidade do ex-agente federal ser investigado por mentir sobre seu papel no vazamento de informações sobre inquérito envolvendo doações da Clinton Foundation, de Hillary Clinton.

O advogado de McCabe, Michael Bromwich, acredita que, apesar do pedido do Departamento de Justiça, o ex-subdiretor não será acusado por nenhum crime. "Nós estamos confiantes que, exceto se houver pressões de membros do alto escalão da administração, o Procurador-Geral não irá prestar denúncias", afirmou.

Nos Estados Unidos, mentir a um investigador federal é considerado crime passível de até cinco anos de prisão. McCabe nega ter mentido aos agentes federais. Ele disse que, como subdiretor do FBI, tinha autoridade para compartilhar informações com a imprensa e permitir que seus subordinados façam o mesmo com o objetivo de corrigir uma informação falsa que envolva as investigações federais. Fonte: Associated Press.