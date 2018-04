Atriz de How to Get Away with Murder dá à luz primeira filha e publica clique fofo

20/04/2018 | 09:11



Assim como sua personagem em How To Get Away with Murder, Karla Souza também estava grávida! No Instagram, a atriz surpreendeu ao anunciar que deu à luz sua primeira filha, Gianna, fruto da relação com Marshall Trenkmann, com que se casou em 2014.

Na rede social, mãe e filha apareceram grudadinhas e na legenda ela escreveu: Deus nos abençoou. Demos boas vindas à nossa menina saudável, Gianna, e não podemos estar mais abençoados neste momento.

Além do clique, a nova mamãe do pedaço ainda publicou uma série de fotos da gestação: Os últimos nove meses não foram nada menos que um milagre.