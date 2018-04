Singular Idiomas entrega certificados da Universidade de Cambridge

Juliana Bontorim



20/04/2018



Com foco no incentivo e preparo de alunos para a imersão no universo da aprendizagem, o Singular Idiomas, que promove aulas nas unidades do colégio homônimo na região, entregou certificados da Universidade de Cambridge aos estudantes, por conta da aprovação no exame da instituição inglesa. As provas PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate in English) foram corrigidas na Inglaterra e reconhecem o nível e habilidades linguísticas. “As avaliações estão atreladas ao projeto pedagógico voltado para as quatro habilidades, audição, fala, escrita e leitura”, explica a coordenadora Maria Beatriz Affonso.

Proximidade

Academia Fit e Co, em São Caetano, promoveu encontro com dicas de alimentação saudável, comandado pela nutricionista Mariane Tosini. “O objetivo não é apenas ir treinar, mas oferecer aos alunos conhecimento e promover relacionamento”, comenta a sócio-proprietária, Daniela Uliana Reigado, que coordena o empreendimento ao lado do marido, Victor, e traz sua visão de recursos humanos, além de Turismo e Hotelaria – áreas nas quais é especializada, como diferencia.

Ambiente

Nada como estar em um prédio mais moderno, mostrando justamente o que desejo para esta nova fase”, festeja a arquiteta Elaine Benedetti sobre a inauguração de seu escritório em São Caetano. A mudança é devida à busca por desenvolvimento e também a comodidade aos pacientes que residem próximos ao espaço, no Espaço Cerâmica.

Parabéns

Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema, Cláudia Freitas celebra b-day, hoje. “Escolhi o tema sonhos para a decoração, já que consegui realizar muitos nos últimos tempos”, comenta a aniversariante.

Honra

Os integrantes da Guarda Ambiental de São Bernardo, supervisionados por Fernanda Portela da Silva, têm atuado fortemente para cuidar dos bichinhos e coibir maus-tratos contra nossas fauna e flora. Na terça, eles apreenderam aves silvestres, no Jardim Calux, e encaminharam os pássaros de diversas espécies para centros de triagem e zoológicos.

Preparo

É importante estar devidamente representado por um advogado especializado para defendê-lo nas ocasiões em que é investigado ou processado”, explica o vice-presidente da OAB de São Caetano, João Paulo Chagas, sobre o workshop de defesa policial, hoje. Para participar é necessário contribuir com leite integral em pó.