Mansueto é nomeado secretário do Tesouro Nacional

20/04/2018 | 08:33



O Ministério da Fazenda formalizou nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação de Mansueto Almeida como secretário do Tesouro Nacional e também a nomeação de Alexandre Manoel Angelo da Silva como secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria da pasta, cargo antes ocupado por Mansueto.

As mudanças foram anunciadas formalmente pelo novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, no início da semana. Mansueto assume o cargo que era de Ana Paula Vescovi, que passou a exercer a função de secretária executiva do Ministério da Fazenda. A nomeação de Ana Paula no novo cargo também já foi publicada.

Antaq

O presidente Michel Temer nomeou Mário Povia para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com mandato até 18 de fevereiro de 2020. A nomeação também está publicada no DOU desta sexta-feira.