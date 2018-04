Petróleo está artificialmente muito alto e isso não será aceito, diz Trump

20/04/2018 | 08:24



São Paulo, 20/04/2018 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), realizada nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Na avaliação de Trump, os preços do petróleo estão "artificialmente muito altos", o que ele diz que não pretende aceitar.

"Parece que a Opep está aprontando de novo. Com quantidades recordes de petróleo por toda parte, incluindo navios lotados no mar, os preços do petróleo estão artificialmente muito altos! Isso não é bom e não será aceito!", escreveu Trump, em sua conta oficial no Twitter.

Autoridades da Opep e de outras nações, como a Rússia, se reúnem para discutir o acordo atualmente em vigor que reduz a produção desses países, a fim de apoiar os preços e equilibrar o mercado. O esforço da Opep se contrapõe à crescente produção americana da commodity nos últimos tempos.