20/04/2018 | 08:21



Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira, 20, em uma comunidade de Carapicuíba, município da região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco barracos foram atingidos e uma pessoa ficou ferida. A vítima é um homem de 21 anos que ficou com queimaduras de 1º grau nos braços. Ele foi atendido no pronto-socorro Sanatorinhos. Dez viaturas forma enviadas ao local e os bombeiros já conseguiram conter as chamas. Não se sabe, ainda o que causou o incêndio.