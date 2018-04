Após eliminação, São Paulo deve promover estreia de Everton no domingo

20/04/2018 | 08:20



O atacante Everton, novo reforço do São Paulo, deverá fazer sua estreia no domingo. A rescisão do jogador com o Flamengo já está regularizada, mas ainda não foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O São Paulo aguarda a publicação como jogador do clube ainda nesta sexta-feira.

Everton será um dos responsáveis pela recuperação do clube após a eliminação na Copa do Brasil no empate com o Atlético-PR por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, no Morumbi. Embora tenha feito dois gols, a vantagem necessária para se classificar após a derrota no Paraná por 2 a 1, o São Paulo permitiu o empate do Atlético.

Everton é considerado um jogador "acima da média" pelo técnico Diego Aguirre e representa uma opção de velocidade pelos lados do campo. "Ele seguramente estará conosco. É um reforço muito bom, e vamos contar com ele daqui para a frente", afirmou o treinador na entrevista coletiva depois da partida da Copa do Brasil.

Everton foi apresentado à imprensa nesta quarta-feira, quando realizou seus primeiros trabalhos no centro de treinamento. O jogador garantiu que está preparado fisicamente para ficar à disposição.

O treinador ainda não definiu o time titular para o jogo de domingo com o Ceará, em Fortaleza. O São Paulo treina nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. "Não pensei nada para domingo. Temos de decidir entre amanhã (sexta-feira) e sábado, é pouco tempo."