Obituário - 20 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/04/2018 | 08:22



Santo André



Maria de Lourdes Verderesi, 90. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Yolanda Baldo Miguel, 90. Natural de Jaguariúna (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.



Waldemar Alledo, 88. Natural de Cabreuva (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Laura Coelho Pinna, 83. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Therezinha de Jesus Oliveira e Silva, 81. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.



Claudio Angelo Moreira, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clemenciano Matias de Oliveira, 78. Natural de Taibeiras (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vilma Conceição Scapim de Oliveira, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Francisca Machado de Oliveira, 76. Natural de Taquarituba (SP). Residia no Centro de Taquarituba (SP). Dia 17, em Santo André. Cemitério Central, em Taquarituba (SP).



Antonia da Silva Brito, 74. Natural de Lauro Penteado (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Raimundo Gonçalves dos Santos, 67. Natural de Barbalha (CE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.



Nancy Belini Nishyama, 67. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Crematório Jardim da Colina.



Francesca Vani Brambila, 66. Natural da Itália. Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Marisa Ferreira dos Santos, 61. Natural de São Caetano. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiza da Silva, 60. Natural de Urandi (BA). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Carlos da Silva, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Pedro Pereira da Cruz, 59. Natural de Exu (PE). Residia no bairro Suíço, Taboão, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



São Caetano



Francisca Martinez Barbosa, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ivany Miqueletti Iamnhuqui, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria de Lurdes Pereira da Silva, 77. Natural o Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Maria. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Francisca Lopes Picolo, 74. Natural de Barro (CE). Residia na Vila Elze, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Vasti Gomes Morais, 62. Natural de Assis (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Cemitério Memorial Parque Paulista, em São Paulo (SP).



Maurilio Gonçalves da Silva, 56. Natural de Rio do Prado (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Autônomo. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Mauá



Izabel Climaco Scarpioni, 84. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Noeme Sousa Rodrigues, 69. Natural de Cruz de Vitória (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Carmelita Barbosa Ribeiro, 67. Natural de Carpina (PE). Residia no Jardim Independência, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Cirço Luiz dos Santos, 67. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Marlene Cândido da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.



Inaldo Rodrigues Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.