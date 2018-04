Kim cede em exigências para se desarmar, diz presidente da Coreia do Sul

19/04/2018 | 23:52



O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse nesta quinta-feira, 19, que o presidente norte-coreano, Kim Jong Un, não está mais demandando pela retirada das tropas dos Estados Unidos da Península Coreana como uma condição para abandonar suas armas nucleares. Caso se confirme, a nova posição removeria um grande obstáculo no caminho de se fechar um acordo de desarmamento nuclear.

Apesar da fala, Moon Jae-in reforçou que Kim Jong Un ainda quer que os EUA acabem com sua política "hostil" e ofereçam garantias de segurança. Anteriormente, quando a Coreia do Norte falou sobre tal hostilidade, ela se referiu às tropas norte-americanas na Coreia do Sul.

Os dois presidentes vão se encontrar no dia 27 de abril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também deve se encontrar com Kim em maio ou junho. Fonte: Associated Press