Novo presidente de Cuba afirma que continuará 'o aperfeiçoamento do socialismo'

19/04/2018 | 23:35



Em seu primeiro discurso após ser eleito presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirmou nesta quinta-feira que seu governo "defenderá a revolução e continuará o aperfeiçoamento do socialismo".

"Não haverá espaço para os que aspiram a uma restauração capitalista", pregou o novo líder do país caribenho.

O sucessor de Raúl Castro na liderança do regime cubano foi escolhido em um pleito indireto, com 603 votos entre os 604 deputados que participaram do processo eleitoral da Assembleia Nacional do Poder Popular, o Legislativo da ilha.

O irmão de Fidel, no entanto, segue no mais alto cargo do Partido Comunista de Cuba até 2021 e, nas palavras de seu sucessor, "encabeçará as decisões de maior transcendência para o presente e o futuro da nação".