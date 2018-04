'É inadmissível levar 2 gols após conseguir a vantagem', diz Jucilei

19/04/2018 | 22:04



O volante Jucilei foi um dos mais jogadores mais abatidos com o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Atlético Paranaense na noite desta quinta-feira no Morumbi que significou a desclassificação do time do Morumbi na Copa do Brasil.

"É inadmissível levar dois gols depois de conseguir a vantagem que a gente precisava. A gente queria muito essa classificação, mas não veio. A gente não pode levar dois gols", afirmou o volante. "Agora é continuar trabalhando. Temos o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana", completou.

Até o jogo desta quinta-feira era o setor mais elogiado do time. Nos três jogos no Morumbi, o São Paulo não havia sofrido gols. Diante do Atlético-PR, Liziero fez pênalti ao tocar a mão na bola no final do primeiro tempo e a defesa falhou em conjunto no segundo gol do time paranaense.

O meia Valdívia, autor do primeiro gol e um dos melhores em campo, destacou a qualidade do time paranaense, dirigido pelo técnico Fernando Diniz. "O time deles é bom, toca a bola com tranquilidade e conseguiu aproveitar as oportunidades", afirmou o meia. "Acho que o time está de parabéns pela luta e pelo bom jogo que fez, principalmente no primeiro tempo", afirmou. "A gente tinha de ter administrado melhor quando estava 2 a 0", completa.

O São Paulo terá pouco tempo para se recuperar. No domingo, o time volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O desafio será diante do Ceará, em Fortaleza.