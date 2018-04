Inflação anual ao consumidor desacelera para 1,1% em março no Japão

19/04/2018 | 21:29



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão subiu 1,1% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Comunicação e Assuntos Internos do país. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela Trading Economics, que esperavam avanço de 1,5%. A marca aponta desaceleração do CPI, que, na comparação anual de fevereiro, subiu 1,5%.

O núcleo do CPI, no entanto, veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela Nikkei, ao apresentar alta de 0,9% na comparação anual de março, sendo o 15º mês consecutivo de avanço nos preços. Fonte: Dow Jones Newswires.