Aminoácido essencial fornecido pela dieta alimentar, sendo transformada no organismo em tirosina através da enzima fenilalanina-hidroxilase e na formação da dopamina e noradrenalina, que são neuroprecurssores dos neurotransmissores L-DOPA, norepinefrina e epinefrina.

Existem indivíduos com erro inato no metabolismo desse aminoácido, chamados de fenilcetonúricos, apresentando níveis séricos aumentados levando ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hiperatividade, convulsões, eczemas, hipopigmentação e retardo mental progressivo irreversível.

Principais propriedades:

Aumenta níveis de endorfinas, melhorando o humor e a sensação de bem-estar.

Efeito analgésico especialmente em cefaleias

Pode ser efetiva para outras dores como lombalgia, cervicalgia, cólicas menstruais e artrite

Melhora o estado de alerta e vitalidade

Amplia a capacidade de aprendizagem

Auxilia no tratamento de depressão, transtorno bipolar, hiperatividade e Parkinson

Diminui a sensação de fome

Colabora na produção de melanina e consequentemente no tratamento do vitiligo.

Saiba mais:

Pesquisas recentes sugerem o auxílio desse aminoácido na produção da melatonina.

Quando em excesso no sangue, a fenilalanina não se transforma em tirosina e se degrada em ácido pirúvico.

Esse ácido quando acumulado na corrente sanguínea impede alguns processos metabólicos, afetando o desenvolvimento neurológico e causando lesões cerebrais.

É obrigatório que os produtos industrializados que contenham fenilalanina tenham a informação em destaque no rótulo.

Qualquer alimento que contenha mais do que 5% de proteína é contraindicado para os portadores de fenilcetonúria.

A doença pode ser diagnosticada pelo teste do pezinho.

Uma em cada 10 mil crianças nasce com o problema.

Cuidado com produtos light e diet, eles podem conter aspartame, que é usado especialmente como substituto do açúcar em refrigerantes, balas, doces e é rico em fenilalanina

FONTES DE FENILALANINA

Carne em geral

Leite, queijo e derivados

Embutidos

Vísceras animais

Adoçantes com aspartame

Ovos

Amêndoas

Amendoim

Noz-pecã

Castanha-de-caju

Castanha do Pará

Avelã

Pistache

Pinhão

Farinha de trigo

Soja e derivados

Grão de bico

Feijão

Ervilha

Lentilha

Alimentos industrializados como achocolatado, gelatina, biscoitos, pães e sorvetes.

