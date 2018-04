Sabesp negocia com município de Mauá abastecimento a bairros com falta de água





19/04/2018 | 21:21



A Sabesp informa que tem mantido contato com a prefeitura do município de Mauá para abastecer diretamente com água quatro bairros que vem sendo afetados por problemas de falta de água. "Por orientação do governo do Estado de São Paulo serão iniciadas tratativas formais para estabelecer negociações com o município", diz a empresa.